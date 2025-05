Maria Corleone 2, il riassunto e le reazioni alla terza puntata

I momenti più importanti della terza puntata della serie Maria Corleone 2 andata in onda il 13 maggio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Maria Corleone 2, seconda stagione della serie con protagonista Rosa Diletta Rossi, è andata in onda martedì 13 maggio in prima serata su Canale 5 con la terza puntata.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della terza puntata di Maria Corleone 2.

Maria Corleone 2, il riassunto della terza puntata

Alla periferia di Milano viene trovato il corpo senza vita di Antonio Zerilli e, in carcere, Don Saro Zerilli vuole vendicare la morte di suo figlio. Nicola offre quindi la sua protezione a Don Luciano in cambio di soldi. Don Luciano chiede allora a Maria di riprendere in mano il narcotraffico.

Luca porta avanti la causa legale per l'affidamento del piccolo Giovannino. Maria Corleone riesce a trovare la località segreta dove Sandra tiene nascosto il bambino.

Maria Corleone riesce a trovare i soldi per la protezione del padre. Ma Matteo Lombardo scopre che i Corleone stanno ostacolando i suoi traffici al porto di Palermo. Riuscirà a strappare il controllo del porto a Don Luciano?

