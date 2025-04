La seconda stagione di Maria Corleone andrà in onda prossimamente su Canale 5

Nell'attesa delle nuove puntate, potete rivedere tutti gli episodi della prima stagione di Maria Corleone in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere il primo promo di Maria Corleone 2.

Maria Corleone 2: la trama della seconda stagione

Maria Corleone (Rosa Diletta Rossi) ha un sogno: ritrovare la serenità a fianco di Luca e del figlio Giovannino e affermarsi nel lavoro, dedicandosi alla sua linea di moda.

Ma tagliare i ponti con l'eredità mafiosa di suo padre, Don Luciano, sembra impossibile. Riuscirà a difendere la sua famiglia senza perdere se stessa?

Maria Corleone, come finisce la prima stagione

Nel finale della prima stagione di Maria Corleone, Luca Spada e Maria Corleone riescono a salvare Giovannino e i due decidono di crescere insieme il bambino. Luca cancella il fascicolo di Maria, che, in cambio, gli rivela la data e il luogo della commissione per eleggere il nuovo capo dei capi. Luca spera così di poter finalmente arrestare don Luciano ma, all'arrivo della polizia, lui non è presente. Il boss scopre il tradimento di Antonio e lo condanna a morte. Maria decide di lasciare Palermo e di tornare a Milano. Durante l'inaugurazione del nuovo Polo della Moda, un uomo le punta la pistola contro e spara.

