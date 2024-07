Madonna dello Scoglio, il Vescovo: "Il culto è riconosciuto dalla Chiesa"

A Pomeriggio Cinque News, il Vescovo commenta il nulla osta del Dicastero per il culto della Madonna dello Scoglio. A Santa Domenica di Placanica, in provincia di Reggio Calabria, la Madonna sarebbe apparsa per la prima volta nel 1968 al veggente fratel Cosimo, chiedendogli di costruire un santuario. In seguito a questa apparizione, fratel Cosimo iniziò il suo impegno per realizzarlo, trasformando il luogo da uno scoglio a un luogo frequentato dai fedeli".

"Da 56 anni fratel Cosimo accoglie tantissime persone che vengono qui per raccontare le loro storie, le loro sofferenze e le loro ferite", dichiara il Vescovo, che parla poi del riconoscimento della Chiesa riguardo le attività del santuario: "Quello che si è svolto e che si sta svolgendo è riconosciuto dalla Chiesa come azione di Dio attraverso il suo Spirito nella nostra povera terra di Calabria."

In studio, Don Patrizio Coppola spiega le differenze tra il santuario di Santa Domenica di Placanica e le recenti controversie legate a Gisella Cardia: "Sono due situazioni completamente diverse. Certo, io come sacerdote mi chiedo se c'era bisogno di erigere un santuario per far sì di ritrovare la conversione e la fede". Poi aggiunge: "In un momento storico particolare, non facciamo diventare questo veggente un qualcosa di diverso rispetto a ciò che noi dobbiamo professare ogni giorno, ossia l'amore per la Chiesa, l'amore per Gesù e l'amore per la Madonna."

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE