Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 9 al 13 dicembre

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 9 al 13 dicembre, Zumrut è determinata a diventare presidente del comitato per la valorizzazione del quartiere e, per raggiungere il suo obiettivo, non esita a consegnare doni ai suoi concittadini. Zumrut e Menekse vengono elette entrambe presidentesse del comitato di quartiere. Determinate a conquistare per prime la scrivania, finiscono come al solito per litigare. Menekse si sente sempre più giù di morale, convinta che Yalçin la tradisca. Persino Zumrut è preoccupata nel vederla così triste da non avere nemmeno voglia di litigare con lei.

Cagla regala un orologio a Ozan per ringraziarlo della partecipazione alla campagna. Esra viene a saperlo e decide di dare le dimissioni. Ozan va quindi al ristorante per convincere Esra a partecipare almeno alla premiazione della campagna a cui ha lavorato. Qui la ragazza ottiene l'ammirazione di tutti grazie al suo discorso.

Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE