Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 6 al 10 gennaio

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Una scena di Love, Reason, Get even

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 6 al 10 gennaio, Esra si presenta alla festa aziendale accompagnata da Cinar, ma l'evento prende una piega inattesa quando Ozan, durante il suo discorso, ringrazia pubblicamente Esra per il supporto nei momenti difficili.

Esra confida a Zeynep che Cagla la sta ricattando, minacciandola di escludere Ozan dall’azienda se non rinuncia a lui.

Esra, ricoverata in ospedale, ricorda che Cagla è responsabile di un episodio violento in cui l'ha spinta e lasciata sola senza chiamare i soccorsi.

Ozan si rifugia sulla sua barca, rifiutando di tornare in azienda. La sua assenza crea disagi, con i clienti che minacciano di abbandonare i progetti.

Nel frattempo, Ekrem e Elif decidono di fuggire insieme per una romantica avventura al campeggio, ignorando l’opposizione di Zumrut e Menekse.

Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

