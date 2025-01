Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 3 al 7 febbraio

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Ozan e la figlia Ela in una scena di Love, Reason, Get even

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 3 al 7 febbraio, Mert, per soldi, falsifica un test del DNA per far credere che Ozan sia il padre del figlio di Cagla.

Nonostante Cinar sia a conoscenza della verità, Cagla decide di mantenere la menzogna.

Ozan è diviso tra il suo amore per Esra e le responsabilità paterne verso il figlio di Cagla.

Per il matrimonio, Esra e Cinar tornano da Londra insieme al piccolo Atlas, figlio di Esra e molto probabilmente di Ozan, ma cresciuto da Cinar

Esra decide di lasciare Ozan per non creare problemi al bambino, accetta un lavoro all'estero e torna solo anni dopo. Il suo ritorno complica le cose, in quanto non ha mai superato la relazione con Ozan.

Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

