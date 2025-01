Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 27 al 31 gennaio

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 27 al 31 gennaio, Esra decide di seguire Cagla perché è convinta che debba incontrarsi con qualcuno. Nel frattempo, Menekse e Zumrut litigano sul set dello spot che devono girare insieme e il regista, esasperato, abbandona il progetto. Esra, parlando con Zeynep, le confessa che dubita che Cagla sia incinta. Gli Erten dopo l'incendio sono ospiti a casa di Zumrut, hanno vitto e alloggio assicurato quindi cercano di ritardare in tutti i modi il loro rientro a casa evitando di chiamare Cemil, l'imbianchino. Zumrut se ne accorge e li obbliga a far ridipingere casa. Cinar vorrebbe dire a Ozan che Cagla aspetta un figlio da Mert, ma lei cerca di convincerlo a non farlo, soprattutto ora che Ozan le ha chiesto di tornare a vivere con lui. Cinar è molto dubbioso per questo cambio di idea repentino di Ozan, ma accetta di mantenere il segreto per la felicità di Cagla.

Intanto, Menekse, Yalcin e Zumrut si lanciano alla conquista di un fantomatico tesoro sepolto. Ekrem ed Elif li accompagnano entusiasti, ma consapevoli che potrebbe essere una ricerca vana. Elif nel frattempo cerca di parlare con Ekrem per avvertirlo che ha vinto una borsa di studio per andare a studiare a Vienna e probabilmente partirà per l'Austria. Infine, Ekrem, dopo aver saputo dell'ammissione di Elif all'accademia musicale di Vienna, la lascia, sperando che così lei parta e non rinunci al suo sogno per lui. Elif, però, non vuole partire.

Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE