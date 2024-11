Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 25 al 29 novembre

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 25 al 29 novembre, Ozan prova ancora dei sentimenti per Esra, ma non lo vuole ammettere neanche a se stesso. Quando scopre che Esra e Cinar sono stati messi in squadra insieme al lavoro, si risente molto.

Il rapporto tra Cinar e Esra diventa sempre più confidenziale e Ozan è sempre più geloso. Intanto, Esra si sveglia a casa di Ozan non ricordando nulla della sera prima e gli fa notare che lui si preoccupa ancora per lei, anche se cerca di dimostrare il contrario. Menekse è felice perché il suo ristorante ha finalmente riaperto e così decide di riaccogliere il figlio Ekrem in casa. Infine, Ozan si fa assistere da Esra per una riunione importante e lei si fa apprezzare dai clienti, suscitando l'invidia di Ozan, che ne approfitta per riprenderla.

Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming dal 13 novembre con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

