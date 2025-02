Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 24 al 28 febbraio

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 24 al 28 febbraio, gli ufficiali giudiziari arrivano alla Milenyum Soft e, a causa del pignoramento, iniziano il procedimento di sequestro. Ozan, con l’aiuto di Mumtaz, trova un investitore disposto a salvare l’azienda, ma deve convincerlo fingendo di avere una relazione stabile con Esra.

Ruya si provoca delle ferite per attirare l’attenzione di Ozan, che la porta in ospedale e poi a cena. Nel frattempo, Menekse cerca di cacciare Ekrem da casa, mentre Zeynep organizza un incontro segreto tra lui ed Elif per farli chiarire.

Esra, consapevole di amare ancora Ozan, organizza una cena romantica per confessargli i suoi sentimenti, ma Ruya interviene per impedirglielo. Ozan torna a casa tardi e, senza sapere il motivo, trova Esra infuriata.

Ruya e Baris si introducono a casa di Esra e Ozan per rubare oggetti di valore, ma riescono a sottrarre solo un braccialetto. Intanto, Ozan e Esra si sfidano in azienda con due diverse proposte per un cliente, scommettendo che il perdente dovrà esaudire qualsiasi richiesta del vincitore.

Zumrut decide di vendicarsi di Menekse organizzando una distribuzione gratuita di panini, svuotando il ristorante della rivale. Esra convince l’investitore di Efe a finanziare l’app e, per festeggiare, vanno in un karaoke bar, dove Ozan si presenta geloso, pur non ammettendolo.

