Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 20 al 24 gennaio

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 20 al 24 gennaio, Cinar fa licenziare Ozan dall'azienda e prende il suo posto come CEO, ma Esra non è d’accordo. Intanto, Ozan, dopo aver visto un'intervista in cui Cinar presenta pubblicamente Esra come sua ragazza, va anche lui dalla stampa e dichiara di aver lasciato l'azienda e inizia a vendere le sue azioni. L'azienda, ormai di Cinar, rischia così il fallimento. Zumrut ha battuto la testa cadendo ed è diventata improvvisamente buonissima. Menekse rimpiange le violente liti di un tempo, mentre Ekrem è felice di questa nuova futura suocera, perché ora lo apprezza molto. Intanto Cagla non ha intenzione di concedere il divorzio a Ozan, perchè è convinta che lui tornerà sui suoi passi e la accetterà. Ozan fa l'ennesima dichiarazione di amore ad Esra. Zumrut, in preda alla sua amnesia, continua a fare beneficenza e a regalare i suoi averi, bracciali inclusi, a chiunque glieli chieda. Arif, cerca di accelerare la pratica di divorzio di sua figlia Cagla che nel frattempo ha avuto un grave incidente d'auto.

Ekrem vuole girare un video mentre Menekse cucina e spiega le ricette da postare poi sul canale di Zumrut, ma le due iniziano a litigare. La lite va in diretta, il video diventa virale e il ristorante di Menekse si affolla di nuovo di clienti che vogliono farsi un selfie con loro. Infine, arriva il giorno dell'udienza di divorzio e Cagla saluta il padre prima di andare in tribunale. Arif è convinto che sua figlia sarà di nuovo una donna libera e che per lei si aprirà finalmente un nuovo capitolo della sua vita. Ma la diabolica Cagla, che non ha nessuna intenzione di rinunciare a Ozan, mette in atto il suo piano: in tribunale, gli confessa di essere incinta.

Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

