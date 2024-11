Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 18 al 22 novembre

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 18 al 22 novembre, Zumrut e Reyhan si trasferiscono in una casa nel loro vecchio quartiere riaprendo vecchie ferite e scatenando un vero e proprio conflitto con Menekse. Ozan mette in difficoltà Esra durante il primo giorno di lavoro, lei non si spiega il suo comportamento né il motivo per cui abbia tanto rancore nei suoi confronti. Dopo avere subito un furto di dati e aver incolpato Esra, Ozan controlla i filmati delle telecamere di sorveglianza e si rende conto che Esra è innocente. Ekrem rivela a Zumrut che Menekse ha parlato male di lei a tutto il quartiere. Zumrut, allora, decide di vendicarsi spiegando pubblicamente che quelle di Menekse erano solo calunnie. Uno dei ristoranti che ha concluso un accordo con la società di Ozan invita a pranzo alcuni rappresentanti: Cagla fa capire a Esra che avrà un futuro nella società, mentre Ozan è contrario. Intanto Ekrem si è trasferito a casa di Zumrut, che gli impone di non avere contatti e scambi di sguardi con Elif.

Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming dal 13 novembre con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

