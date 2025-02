Love, Reason, Get even, le trame della settimana dal 10 al 14 febbraio

Un piccolo assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi di Love, Reason, Get even, disponibile on demand su Mediaset Infinity

Ozan, Esra e Atlas in una scena di Love, Reason, Get even

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Negli episodi disponibili dal 10 al 14 febbraio, Cagla scopre che il figlio di Esra e Cinar è in realtà di Ozan, ma promette di non dirlo a nessuno. Intanto esorta il fratello a tornare a Londra con tutta la famiglia, spaventata che la verità possa arrivare ad Ozan. Esra, in azienda, rivede Ozan ma lui le porta molto rancore e la ignora. Esra decide che, dopo il matrimonio del fratello, tornerà a Londra, ma solo con Atlas.

Ayaz Karakoc, l'uomo che sta minando la Milenyum Soft, si presenta all'improvviso davanti a Esra in un bar dove le fa capire che sa molte cose su di lei e che si vedranno spesso. Ozan, appena viene a saperlo, corre in ufficio da lui per intimargli di lasciare in pace Esra e la sua azienda. Ma Ayaz ha ancora varie sorprese in serbo per Ozan.

Arriva finalmente il grande giorno per Elif ed Ekrem che celebrano il loro matrimonio. Alla cerimonia sono invitati tutti, famiglie, amici e conoscenti e perfino Ayaz che, subito bloccato da Ozan, gli rivela di essere il suo fratellastro: questa notizia lo sconvolge Ozan.

Ozan, accompagnato da Esra, va a trovare il padre, Faruk, che però non riconosce Ozan e, a causa della sua malattia, non ricorda gli ultimi anni e crede che Ozan sia ancora un bambino. Parla di anche di Ayaz e così Ozan ha la certezza di avere un altro fratello.

Infine, Cagla, nel tentativo di convincere Ozan a restare con loro, porta via Ela e lo minaccia di non fargliela più vedere. Vanno da suo padre, Arif, che quando scopre cosa sta facendo la figlia, la convince a tornare a casa. Nel frattempo, Ezra è sola perché Cinar è in viaggio d'affari e Atlas ha un malore.

Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

