Love, Reason, Get even, le trame dal 13 al 15 novembre

Esra in una scena della serie Love, Reason, Get even

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com disponibile on demand su Mediaset Infinity. Ogni giorno a partire dal 13 novembre, dal lunedì al venerdì, sarà disponibile un nuovo episodio per scoprire gli sviluppi delle vicende di Esra e Ozan. Nei primi episodi della serie, Esra scopre che il suo ex marito Ozan Korfali è stato nominato imprenditore dell'anno per aver creato un app di successo. Di fronte ai commenti di alcuni ragazzi, Esra perde la calma e ne colpisce uno, col risultato che finiscono tutti in commissariato. Qui interverrà proprio Ozan, chiamato di nascosto dall'amica di Esra, Zeynep. L'incontro sorprenderà entrambi ed Esra troverà il ragazzo sia molto cambiato dai tempi in cui era timido e aveva vissuto con lei periodi di difficoltà. L'idea di riappacificarsi, però, si infrange di fronte a un accordo proposto proprio da Ozan, in cui lei accetta di sparire dalla sua vita in cambio di un assegno. A consolarla ci penserà Cinar, che nel frattempo deve convincere suo padre a concedergli i soldi per aprire una sua società. Un nuovo colpo di scena, però, costringerà presto Esra a tornare da Ozan.

