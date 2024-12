Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata martedì 3 dicembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 3 dicembre su Mediaset Infinity, Esra sembra essere gelosa del fatto che Ozan e Cagla poseranno insieme per una campagna. In più, la ragazza nota che l'ex marito continua a trattarla male, mentre con Cagla è sempre molto gentile. Nel giorno dello shooting con Ozan, Cagla si sveglia con una brutta sorpresa. Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE