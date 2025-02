Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata il 25 febbraio su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 25 febbraio su Mediaset Infinity, Esra vuole preparare una cena a sorpresa per Ozan. Ruya, che è venuta a conoscenza del piano di Esra, decide di impedire a Ozan di tornare a casa organizzando una cena di lavoro.

Baris confida a Ruya di essere stato minacciato e le chiede di rubare le chiavi di casa di Ozan. Ruya si rifiuta di essere sua complice, ma lui la minaccia di dire a Ozan tutta la verità su di lei.

Su Mediaset Infinity potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE