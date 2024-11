Il riassunto della nuova puntata della serie turca Love, Reason, Get even pubblicata martedì 19 novembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato martedì 19 novembre su Mediaset Infinity, Ozan chiede a Esra di non rivelare a nessuno che in passato sono stati sposati. Esra viene accusata di aver rubato i dati dei clienti dell'azienda e viene arrestata. Grazie all'aiuto di Cinar, Esra potrebbe uscire dal carcere.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

