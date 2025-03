La puntata del 28 marzo di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 28 marzo in esclusiva su Mediaset Infinity, Esra, Ozan ed Ekrem sono in viaggio per andare da Elif. Durante il tragitto, dopo diversi inconvenienti, sono costretti a fare una sosta in un hotel e a ripartire il giorno dopo. Ozan riesce a dormire con Esra, ma i suoi tentativi di tornare insieme sono tutti vani.

Ekrem riesce a convincere Elif a tornare a casa con lui. Le dice che sa perché l'ha lasciato e che il fatto che non possono avere figli, per lui non è un problema. Decidono così di adottare un bambino e danno la notizia alle famiglie.

Dopo averle provate tutto per riconquistare Esra, Ozan si rende conto che senza i suoi ricordi è impossibile che lei torni con lui.

