Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 27 febbraio in esclusiva su Mediaset Infinity, Zumrut decide di vendicarsi di Menekse, che la ritiene una donna inutile e incapace, organizzando nel quartiere una distribuzione gratuita di panini con le kofte, che ha segretamente fatto preparare da qualcun altro. La distribuzione ha un successo enorme e il ristorante di Menekse si svuota. La donna, allora, non si da pace e cade in depressione. Nel frattempo, Esra e Ozan scommettono su chi farà la presentazione migliore a un cliente: Ozan è molto sicuro di sé, mentre Esra cerca di boicottarlo in tutti i modi. Ruya dà a Baris il suo stipendio per aiutarlo con i creditori.

