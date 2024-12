La puntata del 12 dicembre di Love, Reason, Get even, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato giovedì 12 dicembre in esclusiva su Mediaset Infinity, Cagla regala a Ozan un orologio per ringraziarlo della partecipazione alla campagna. Esra viene a saperlo per caso e va in ufficio da Ozan per dare le dimissioni senza spiegargli le motivazioni.

Menekse organizza una cena a lume di candela con Yalcin pensando di vederlo arrivare con un mazzo di fiori, ma l'uomo si presenta a mani vuote e corre subito a casa.

Dopo averlo raccontato a Zumrut, Menekse decide di seguire il marito l'indomani per scoprire cosa nasconde. La mattina dopo le due donne lo trovano in un bar con una misteriosa bionda.

Cagla informa Ozan che alla cerimonia di premiazione per la campagna hanno richiesto la presenza di Esra, lui decide così di dirglielo di persona. Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

