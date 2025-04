Scopriamo come finisce la serie turca Love, Reason, Get even e la storia d'amore tra Esra e Ozan

La serie turca Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è giunta alla sua emozionante conclusione su Mediaset Infinity.

Di seguito, scopriamo come finisce Love, Reason, Get even e come termina la grande storia d'amore di Esra e Ozan.

Nel video qui sopra, potete vedere l'ultima puntata di Love, Reason, get even.

Esra e Ozan nel finale di Love, Reason, Get even

Love, Reason, Get even, come finisce la serie

Elif ed Ekrem hanno ottenuto il nulla osta dai servizi sociali e possono adottare un bambino. Nel loro nuovo ruolo di genitori, scoprono che gestire un bambino non è sempre facile.

In preda ad attacchi ormonali per la nuova gravidanza, Esra piange in continuazione e si lamenta di non aver mai avuto un matrimonio da sogno con una cerimonia da ricordare negli anni a venire.

Ozan, con l'aiuto di Zeynep e Musa, organizza una nuova cerimonia nuziale in riva al mare. Esra e Ozan si scambiano di nuovo la loro promessa di amore e possono poi festeggiare insieme a tutti i loro parenti e amici.

L'ultima scena di Love, Reason, get even

Love, Reason, Get even: la spiegazione del finale e l'ultima scena

Il parto di Esra ha un piccolo imprevisto, ma poi tutto si risolve per il meglio. Esra e Ozan diventano genitori di una bambina che chiamano Ada.

Nell'ultima scena delle serie, vediamo il primo incontro tra Ozan ed Esra quando sono bambini. "Io sposerò quella bambina", afferma Ozan da bambino dopo aver conosciuto Esra.

