Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da lunedì 20 gennaio on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da lunedì 20 gennaio, Cinar fa licenziare Ozan dall'azienda e prende il suo posto come CEO. Esra non è d'accordo con questa decisione e fa presente a Cinar che è stata un'ingiustizia nei confronti di Ozan. Ozan, dopo aver visto un'intervista in cui Cinar presenta pubblicamente Esra come sua ragazza, va anche lui dalla stampa e dichiara di aver lasciato l'azienda e inizia a vendere le sue azioni.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

