Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Love, Reason, Get even disponibile da lunedì 13 gennaio on demand su Mediaset Infinity

Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam) è la nuova serie tv turca di genere rom-com di Mediaset Infinity. Nella prossima puntata, disponibile on demand da lunedì 13 gennaio, dopo una furiosa discussione, Ekrem ed Elif si ritrovano sempre più innamorati. Elif ed Ekrem decidono di sposarsi e annunciare la notizia alle rispettive madri, con risultati prevedibili: le reazioni non sono affatto positive.

Nel frattempo, Esra comunica a Ozan che Elif ed Ekrem potrebbero trovarsi nella casa in collina del loro prozio.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

