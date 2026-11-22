La seconda puntata della nuova serie turca Love For Rent (Kiralık Aşk) con Elcin Sangu (Dafne) e Baris Arduc (Omer) verrà pubblicata martedì 24 novembre in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Love For Rent già pubblicate, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Defne ha bisogno di soldi per pagare il riscatto del fratello. Neriman le offre 400mila lire turche per diventare l'assistente di un uomo misterioso e farlo innamorare.
Il primo giorno Defne riconosce in lui l'uomo che l'ha baciata al ristorante. Al lavoro prova una forte attrazione per il collega Sinan, mentre Yasemin mal sopporta la sua presenza.