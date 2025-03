La seconda puntata de Lo Show dei Record, andata in onda mercoledì 12 marzo in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il secondo appuntamento con Lo Show dei Record, andato in onda mercoledì 12 marzo, in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Gerry Scotti conduce lo show più spettacolare della tv con emozionanti prove dall'Italia e da tutto il mondo.

Lo Show dei Record, le prove della seconda puntata

D all'Italia, il pappagallo Kira, coadiuvato dalla sua addestratrice, cercherà di riconoscere il maggior numero di carte da gioco in soli tre minuti. Una memoria da record per Nelson Dellis che tenta di aprire più casseforti possibili dopo aver memorizzato 20 codici a sei cifre. Le Sincronette, campionesse italiane di nuoto sincronizzato, cercheranno di stabilire il primato di giri in apnea eseguiti in formazione a stella.