Le onde del passato, il riassunto e le reazioni alla terza puntata

Ecco come hanno reagito gli utenti sui social alla terza puntata de Le onde del passato, nuova serie di Canale 5 con Anna Valle e Giorgio Marchesi

La terza puntata della nuova serie Le onde del passato è andata in onda venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra, il riassunto della terza puntata della serie che vede protagonisti Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri e le reazioni degli utenti su X.

Le onde del passato, cosa succede nella terza puntata

Michela, la moglie di Luca che ha fatto perdere le sue tracce da anni, sembra avere avuto un ruolo centrale nelle vicende che ruotano attorno allo yacht Slang. Tamara ha un incidente in carcere e deve essere operata d'urgenza all'ospedale di Livorno. Anna pilota l'elicottero che la porta in salvo, ma dimentica la sua borsa. Dopo aver trovato la borsa di Anna, Luca si confronta con lei riguardo Michela. Mia va a trovare la madre in ospedale. Frugando tra le cose di Michela, Luca cerca di rimettere insieme i pezzi e decide di andare alle miniere. Anna si accorge che Gaetano sembra stia nascondendo qualcosa: dopo averlo seguito, si confronta con lui.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE