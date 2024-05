Durante il nuovo appuntamento, con ospite in studio Francesca Chillemi, Nicolò De Devitiis vola a New York per trascorrere 48 ore con Rose Villain, mentre Stefano Corti lancia la sfida allo chef-influencer Max Mariola

Questa sera in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con Le Iene condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Ospite in studio Francesca Chillemi, protagonista della seconda stagione della serie in onda su Canale 5 Viola come il mare.

Le Iene: i servizi del 7 maggio

Nicolò De Devitiis è a New York in compagnia di Rose Villain per trascorrere 48 ore con la cantante e raccontarne un profilo del tutto inedito. Con Gaetano Pecoraro si parla di diabete, in particolare quello di tipo 1, e delle possibili cure sperimentate in uno dei laboratori più avanzati del nostro Paese. Stefano Corti mette alla prova le abilità dello chef-influencer Max Mariola con una sfida ai fornelli per la ricetta della pasta alla carbonara più buona. A gareggiare contro di lui nonna Margherita, romana doc, e, a giudicare i due piatti alcuni chef, un critico gastronomico e delle persone che quotidianamente si occupano di volontariato. Giulio Golia torna a occuparsi di Nadia e Bartolo, la coppia pescarese che, dal 2021, sarebbe vittima di un presunto raggiro economico da parte di un loro amico. Oggi, nonostante un processo in corso a carico dell'uomo, i due continuerebbero a lasciarsi portare via mensilmente i soldi della pensione. Nel servizio di Roberta Rei nuovi aggiornamenti sulla vicenda del cane Gustavo e del suo padrone, Antonio, che lo ha creduto morto per sei anni. La storia ha inizio quando una vicina di casa dell'uomo si offre di tenere il cucciolo durante i momenti di assenza del padrone. Ma un giorno comunica ad Antonio che Gustavo è morto. Fino a questa estate, quando alcune immagini sembrano testimoniare che il cane sia ancora vivo. L'ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.

