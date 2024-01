Le Iene, le anticipazioni del 16 gennaio

Martedì 30 gennaio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con Le Iene condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio la cantante Elettra Lamborghini.

Le Iene: i servizi e le interviste

Dopo il clamore mediatico destato dallo scorso servizio in cui, in esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di serie A ha riportato quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia, Filippo Roma torna sul tema. Nel video in onda domani l’arbitro anonimo torna a parlare aggiungendo nuovi dettagli e con un resoconto della riunione organizzata da Gianluca Rocchi con tutta la squadra arbitrale. E ancora, le testimonianze di altri tre regolatori di gara che raccontano delle denunce fatte, sia sull’operato che sul loro contratto di lavoro.

Sempre l’inviato Filippo Roma è con Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, al centro delle polemiche per le frasi sessiste pronunciate durante un consiglio comunale.

Antonino Monteleone intervista Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, la donna accusata di aver fatto morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi. L’avvocatessa è indagata, insieme a due psicologhe del carcere di San Vittore, per falso e favoreggiamento con l’accusa di aver prodotto una relazione falsa al fine di avere una perizia psichiatrica della donna utile alla sua difesa.

