Nel corso della loro avventura a La Talpa, Veronica Peparini e Andreas Muller raccontano la gioia di essere diventati genitori delle due gemelle Penelope e Ginevra, nate a marzo del 2024.

La coreografa ripercorre le difficoltà affrontate all'inizio della sua storia d'amore con Andreas Muller: “L’amore può tutto. Quando vedevo noi due per me era proprio impossibile. Erano troppe le cose da superare. Quando ho saputo la sua età, mi è preso un colpo. Ne abbiamo superate tante. Abbiamo rischiato il tutto per tutto”.

“L’unica cosa che mi faceva sentire meno delle altre era l’impossibilità di dargli dei figli. Era un pensiero che mi logorava. Ci siamo riusciti con le Penelope e Ginevra", dichiara emozionata Veronica.

In studio, la coppia si emoziona parlando della mancanza delle due gemelle. Andreas Muller non riesce a trattenere le lacrime: "Ci mancano tantissimo. È la gioia più grande della vita. Sono la versione migliore di me stesso grazie a loro due. Amo alla follia Penelope, Ginevra e Veronica”

La coreografa confida che la partecipazione a La Talpa rappresenta il primo momento in cui si è allontanata dalle gemelle dopo la gravidanza: “Questa è la prima volta che mi allontano dopo la gravidanza. Mi mancano tanto”.

