Nata in Sicilia sotto il segno dell’acquario, Marina La Rosa cresce nella città di Messina.

Ultima di cinque figli si diploma al liceo linguistico; mentre è iscritta alla facoltà di Economia decide di partecipare per gioco al primo reality italiano, il Grande Fratello.

Nel 2001 frequenta la scuola di recitazione di Beatrice Bracco e, l’anno successivo, frequenta Il cantiere, la Palestra dell’attore, scuola di Francesca De Sapio.

Nel 2002 Marina debutta come ‘guest star’ alla soap opera Beautiful trasmessa da Canale 5 e, nel gennaio del 2003, è nel cast della produzione internazionale Terra Nostra 2- La Speranza, in onda su Rete4.

Sempre nel 2003 partecipa alla fiction Carabinieri in onda su Canale 5 ed è anche la protagonista di alcuni episodi della fiction Rai Un posto al sole.

Nel 2004 debutta a teatro interpretando una delle più importanti protagoniste della tragedia greca, Elettra, per la regia di Geppi Gleijesas. Sempre per il teatro, recita, nel 2004/2005, ne La notte di Natale (e Marzia), regia di Giorgio Serafini Prosperi, e in Mater, regia di Giovanni De Feudis (2006).

Nel 2005 diventa conduttrice televisiva presentando una serie di speciali su Miss Muretto e l'anno successivo conduce il programma In Out. Partecipa al talent show Reality Circus e nel 2008 conduce Vita in crociera, un documentario che ricostruisce eventi accaduti su navi turistiche.

Il 2008 è anche l’anno in cui Marina aspetta il suo primo figlio, Renato nasce infatti nel luglio del 2009 e, nell’aprile del 2011 arriva il fratellino Gabriele. La famiglia ha la precedenza su tutto, soprattutto nei primi anni dei figli ed il lavoro riprende nel 2014 con la conduzione di un programma radiofonico, Trash Parade, una rubrica curata insieme a Benedicta Boccoli e in onda su Radio Domani.

Un’altra grande passione che affascina Marina è la mente umana per cui nel 2017 si laurea in Psicologia.

Nel 2018 Marina ha un ruolo fisso come opinionista in Mai Dire Talk, programma della Gialappa’s Band, in onda su Italia Uno, condotto da Mago Forest.

Quest’ultimo impegno viene interrotto per partecipare, nel gennaio del 2019, come concorrente alla quattordicesima edizione de ‘L’isola dei Famosi’, in cui arriva in finale e si classifica seconda.

Attualmente è spesso ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca in onda su Rete4 in cui affronta vari argomenti politici e sociali tra cui quelli, a lei molto cari, che riguardano la sua terra, la Sicilia.

Tra i suoi progetti più recenti, la rubrica "2020’s – 20 anni," dove intervista ex concorrenti della prima edizione del Grande Fratello.