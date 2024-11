Nella prima missione della terza puntata de La Talpa, i concorrenti sono appesi a un ponte che attraversa il Lago del Salto, in provincia di Rieti. Alcuni componenti del gruppo soffrono molto l’altezza o hanno paura di tuffarsi.

“Voglio andare! Basta! Non ci voglio stare qui”, urla Veronica Peparini. Dopo l’arrivo di Diletta Leotta, i concorrenti tolgono gli occhiali oscuranti e inizia la prova. “L’obiettivo è semplice. Dovete sganciarvi e buttarvi in acqua”, afferma la conduttrice.

“No, ragazzi io non mi butto. Io ho dei problemi con i tuffi, non mi tuffo. Io vorrei scendere”, sono le parole di Marina La Rosa mentre i suoi compagni accettano la sfida e iniziano a tuffarsi.

Veronica riesce a combattere la sua grande paura e supera la prova. “Ragazzi ci sono i pesci? Io ho paura dei pesci”, afferma Orian. Nonostante il suo grande timore, anche la modella decide di tuffarsi nel lago.

Marina La Rosa abbandona la prova e, così facendo, il gruppo non ottiene 10mila euro da aggiungere al montepremi complessivo: “Io non salto, posso essere recuperata? Mi dispiace non salto. Potete anche pensare che io sia la Talpa, ma ho problemi con i tuffi”

“Marina è molto furba, bisognerà osservarla molto bene”, commentano gli altri concorrenti che iniziano a sospettare di Marina.

In studio, Diletta Leotta chiede a Marina i motivi della sua scelta. “Perché fare questo sforzo se poi facciamo l’asta. Se ci fosse stato un vero gruppo, mi sarei sentita più motiva. Facciamo finta di essere coesi. Ognuno sta giocando per sé. Non mi andava di buttarmi e non mi sono buttata”, spiega l’ex gieffina.

