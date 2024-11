La Talpa, la nuova puntata in onda lunedì 25 novembre

Lunedì 25 novembre andrà in onda una nuova puntata de La Talpa condotta da Diletta Leotta in prima serata su Canale 5

Lunedì 25 novembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento con La Talpa, condotto da Diletta Leotta.

La Talpa ha introdotto un approccio crossmediale nel genere reality, con nuove modalità di racconto in parallelo su Mediaset Infinity e Canale 5. Questo esperimento ha ottenuto ottimi risultati nel consumo web e nelle anticipazioni in streaming, dimostrando il potenziale del progetto multipiattaforma.

Mediaset ha lanciato questa formula moderna per esplorare nuovi scenari di fruizione dei contenuti d’intrattenimento, cercando di intercettare i gusti degli spettatori più giovani e smart.

Come ogni progetto innovativo, esperimenti come questo continueranno a evolversi per esprimere al meglio tutto il loro potenziale.

A sfidarsi saranno Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini (in coppia), Andrea Preti, Gilles Rocca.

Chi di loro è la Talpa?

La Talpa, le anticipazioni del 25 novembre

C osa succederà nella quarta puntata de La Talpa? In attesa della quarta puntata che andrà in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 25 novembre, potete scoprire tutte le anticipazioni ne La Talpa Detection, un format esclusivo di Mediaset Infinity.

La grande prova della serata vede due concorrenti chiusi in una teca trasparente, progressivamente riempita con acqua melmosa. L’obiettivo è liberarsi usando delle chiavi posizionate sul fondo della teca.

Continuano le indagini per scoprire l'identità della Talpa: oltre a Lucilla Agosti, Orian diventa uno dei principali indiziati come Talpa.

