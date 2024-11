La Talpa, Veronica Peparini contro Andrea Preti: "Sei una persona falsa"

Durante la quarta puntata de La Talpa, in onda lunedì 25 novembre su Canale 5, ogni concorrente deve indicare a quale cifra del montepremi è disposto a rinunciare per ottenere l’immunità dal prossimo test.

Con il montepremi fissato a 58.500 euro, la scelta di Andrea Preti lascia tutti senza parole: il concorrente sacrifica ben 43.000 euro per garantirsi l’immunità.

Veronica Peparini afferma: "Per come la vedo io, da sportiva, non avrei mai fatto un gesto del genere". Andreas Muller, dal canto suo, insinua il dubbio: "Più che strategie, qui le persone stanno impazzendo. Si perde di vista lo scopo del gioco, a meno che ci siano tante Talpe".

Andrea Preti

Preti replica spiegando le sue motivazioni: "15.500 euro è uno stipendio annuo di una persona che fa un lavoro umile, quindi a me bastano".

Marina La Rosa non nasconde il proprio disappunto: "Hai detto una cosa di una banalità incredibile. Sono giorni che dici di voler vincere e che non hai bisogno di soldi perché ce li hai". Anche Lucilla Agosti critica duramente la scelta, sottolineando: "Era un montepremi che avevamo sudato e non ci era stato toccato. Tu vali 43 mila euro per arrivare all’immunità?".

Nel frattempo, Veronica Peparini e Andreas Muller vengono eliminati. All'ultima cena, si presenta anche la coppia e Veronica Peparini torna ad attaccare Preti: "Sono felice di aver capito la persona falsa che sei e tutto quello che hai fatto in questo periodo. Tu ti sei avvicinato a noi, hai fatto l'amico e non era vero niente. Sono felice di averlo scoperto". Poi si rivolge ad Alessandro Egger: "Pure tu mi hai deluso per la persona che sei, perché anche tu hai fatto un giochettino".

Andreas Muller conclude: "Ci auguriamo che riesca a vincere Marina La Rosa".

