Lunedì 18 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con La Talpa: il format dalla formula crossmediale e sperimentale condotto da Diletta Leotta che viaggia in parallelo su due piattaforme, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare. Su Mediaset Infinity sono visibili le anticipazioni della terza puntata con La Talpa Detection, formati ad hoc pensati per la piattaforma online che ogni settimana anticipano la messa in onda di Canale 5 con particolare focus sugli elementi di investigazione. Dopo l'eliminazione di Marco Melandri, i concorrenti rimasti in gara sono: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini, Andrea Preti, Gilles Rocca. Chi tra di loro è la Talpa e cercherà di sabotare gli altri?

La missione settimanale si svolgerà in uno spettacolare scenario: i concorrenti, appesi a un ponte che attraversa il Lago del Salto, dovranno sganciarsi e tuffarsi in acqua da altezze diverse. La Grande Prova testerà, invece, la resistenza fisica dei concorrenti fino ai limiti della massima sopportazione attraverso due elementi diametralmente opposti: il fuoco e il ghiaccio. Inoltre, il mentalista Francesco Tesei, ospite nella Villa delle Spie, cercherà di scoprire, con un esperimento, chi mente e chi è sincero. Infine, chi si aggiudicherà l’asta e l’immunità dal test finale? Al termine della puntata si scoprirà il nuovo eliminato, ovvero la prossima “vittima” della Talpa. La Talpa è una produzione RTI in collaborazione con Fremantle.

