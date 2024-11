Durante la quarta puntata de La Talpa, in onda lunedì 25 novembre su Canale 5, Marina La Rosa e Alessandro Egger sono protagonisti di un duro scontro.

Marina critica duramente Andrea Preti per aver ridotto il montepremi di 40.000 euro durante l’asta per ottenere l’immunità, ma la sua ira si concentra soprattutto su Alessandro Egger. Quest’ultimo, pur avendo rifiutato in precedenza un’offerta simile di 20.000 euro per un indizio sull’identità della Talpa, decide ora di togliere 20.000 euro per garantirsi l’immunità.

"Egger, sei un ipocrita anche tu", attacca Marina. "La volta scorsa hai rifiutato 20 mila euro dicendo che erano troppi, oggi invece non lo sono più. Fate delle scelte, ma abbiate almeno il coraggio di ammetterle".

Marina La Rosa e Alessandro Egger

Alessandro si difende, sostenendo di aver agito in base a uno schema strategico: "Pensavo che avremmo puntato un po’ tutti". Marina gli fa il gesto del saluto: "Io non parlo con te", dichiara Alessandro, andandosene offeso: "Io non sto con una persona che mi saluta così. Ciao".

Diletta Leotta e Gilles Rocca intervengono per calmarlo e convincerlo a tornare. Alessandro rientra ma continua a discutere animatamente con Marina.

