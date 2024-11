La Talpa, Gilles Rocca sospettato dopo aver trascinato più di 600 kg da solo

Nella seconda Grande Prova, i concorrenti di La Talpa si trovano davanti a una nuova sfida fisica: trasportare 2.500 kg in sacchi di juta tramite un carretto. Gilles Rocca, scelto come coordinatore, gestisce la distribuzione dei carichi e ha il potere di alleggerire il peso per sostenere i compagni, cercando di mantenere saldo lo spirito di squadra.

Nonostante gli sforzi del gruppo, vengono trasportati solo 1.860 kg, lasciando gli ultimi 640 kg a carico di Gilles, che si fa carico dell'impresa. Alla fine, il peso complessivo raggiunge 2.460 kg, mancando per soli 40 kg l'obiettivo di 2.500 kg, con la conseguente perdita di un premio di 10 mila euro.

Gilles Rocca

Diletta Leotta loda Gilles definendolo "un eroe", ma Marco Melandri solleva un dubbio: "Gilles ha fatto un lavoro incredibile, ma quando è partito, sia io che Andreas avevamo detto che il peso non era sufficiente per raggiungere i 2.500 kg, poi magari non ci ha sentito". Gilles risponde: "Io l’ho portato fino alla fine a discapito della mia salute". Marco replica: "Ma non saresti stato un eroe".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE