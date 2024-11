La Talpa, Gilles Rocca è il primo eliminato della quarta puntata

Dopo prove adrenaliniche e nuovi indizi, arriva la quarta eliminazione durante la quarta puntata de La Talpa, in onda lunedì 25 novembre su Canale 5.

Nella corte delle spie, Diletta Leotta spiega le regole del test finale a cui parteciperanno tutti i concorrenti. Andrea Preti è immune.

I concorrenti devono rispondere a 15 domande sull’identità della Talpa. Chi dà più risposte sbagliate è fuori. Dalle iniziali del cognome al segno zodiacale, fino al ruolo nelle prove della quarta puntata, sono gli argomenti delle domande sull’identità della Talpa.

Gilles Rocca

Il concorrente che risponde in maniera corretta a meno domande è Gilles Rocca che deve abbandonare per sempre il gioco a un passo dalla finale. "Volevo ringraziare questi ragazzi", commenta Gilles Rocca prima di abbandonare il programma, tra gli applausi degli altri concorrenti. Poi aggiunge: "Se dovessi dare un consiglio a qualcuno in questo momento, gli direi di non fare quello che ho fatto io, soprattutto nella scelta, però sono convinto che ci sarà un ennesima sorpresa in finale".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE