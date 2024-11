Lunedì 11 novembre su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata de La Talpa condotta da Diletta Leotta. Ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

Alessandro Egger intercetta un tentato furto di una valigetta da parte di un intruso incappucciato e, turbato dalla mancanza di fiducia dei compagni, lascia la casa. Dopo ore di ricerche, Egger rientra sostenendo di aver provato a inseguire l'uomo misterioso, innescando una discussione con altri concorrenti e sfiorando una rissa con Gilles Rocca.

Diletta Leotta conduce La Talpa

Durante la seconda missione, i concorrenti sono divisi in squadre e devono raggiungere la cima del Monte Santo in 60 minuti per poi affrontare il ponte tibetano di Sellano, recuperando delle buste specifiche per ogni gruppo. Durante il percorso, i concorrenti consultano dossier segreti sui loro principali sospettati.

Alla Corte delle Spie, Diletta Leotta rivela i concorrenti più sospettati in base ai dossier aperti, con Muller, Peparini e Melandri in cima alla lista. Andreas giustifica i sospetti su di loro come “due concorrenti in uno,” mentre Marco richiama i soldi spesi nell’asta per evitare l’eliminazione. Gilles e Marina, unici non sospettati, spiegano la loro immunità come prova di “saper giocare.” Il montepremi finale accumulato è di 20.000 euro.

Una clip rivela che il furto della valigetta è in realtà opera di Andrea Preti. Diletta Leotta annuncia una penalità per il gruppo per aver perso di vista la valigetta, ma anche un bonus di 3 mila euro grazie alla missione segreta completata da Preti, che confessa di aver accettato l'incarico per il bene del gruppo. Gilles Rocca rivela di aver intuito il piano di Andrea, ma di aver taciuto per amicizia. La valigetta, alla fine, si rivela vuota.

Dopo la diffusione di un video che mostra la complicità tra Andrea Preti e Orian Ichaki, i due dichiarano che si tratta solo di amicizia e Andrea teme l’effetto del video sulla persona cara che lo aspetta fuori.

Elisa Di Francisca rivela di aver vissuto un amore tossico che l'ha portata ad allontanarsi dalla scherma e dagli amici, fino a riprendere il controllo della sua vita.

Durante un ballo in maschera, un misterioso ospita lascia un indizio sulla Talpa. Un video svela il passato di Orian.

Nella seconda Grande Prova nell'Arena delle Spie, il gruppo deve trasportare un carico di 2.500 kg, ma riesce a trasportarne solo 2.460 kg, fallendo l'obiettivo. I concorrenti sollevano sospetti su Gilles.

Il montepremi scende a 9.500 euro dopo un'asta in cui Preti ottiene l'immunità con 13.500 euro. Marco Melandri viene eliminato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE