La Talpa, Alessandro Egger: "Mia madre ha dato tutto per farmi nascere"

Durante la quarta puntata de La Talpa, Alessandro Egger ripercorre i momenti difficili vissuti durante la sua infanzia. Nato nel 1991 a Belgrado, in un contesto segnato dalla guerra, Egger parla del coraggio e dei sacrifici della madre e delle altre donne della sua famiglia: "Mia nonna, la mia bisnonna, mia madre hanno fatto il possibile per me".

ll concorrente parla di un recente viaggio con la madre a Belgrado: "Mi ha detto che, nonostante le difficoltà atroci, nonostante la guerra, ha dato tutto per farmi nascere. Mi raccontava che nel letto di ospedale non le davano nemmeno gli antidolorifici perché la priorità erano i soldati, ma lei ha fatto di tutto".

Alessandro Egger

Egger riflette su come, nonostante i conflitti che hanno segnato il loro rapporto, sua madre gli abbia fatto il dono più grande: "L’ho sempre giudicata per quello che ha fatto dopo, ma in realtà la cosa più bella che ha fatto è darmi la vita".

Il modello ammette che in passato provava rabbia ogni volta che si confrontava con la madre: "Ogni volta che sentivo mia madre mi sentivo arrabbiato. E ho deciso di non farlo più perché fare la mamma è una cosa che io non posso sapere".

Oggi, però, per Egger le cose sono cambiate: "Ora ho un rapporto con lei che sta finalmente iniziando a riprendersi. È un grande lavoro, ma ne vale la pena".

