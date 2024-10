Andreas Muller e Veronica Peparini

Andreas Muller nasce il 02/06/96 a Singen, in Germania, da madre italiana e padre tedesco, ma si trasferisce presto in Italia, crescendo prima a Genga e poi a Fabriano, nelle Marche.

Fin da piccolo non pratica sport in particolare, se non sporadicamente il calcio, scopre poi con gli anni una forte passione per la danza ispirato dal fratello Daniel.

La sua formazione include vari stili, con un focus particolare sulla danza urban e hip hop, iniziando proprio ad approcciare con la danza per strada.

La svolta nella carriera di Andreas arriva con la partecipazione ad "Amici”. Dopo un primo tentativo fallito nel 2015, dovuto a un infortunio, Andreas torna nel programma l'anno successivo, nel 2016, e vince la sedicesima edizione del programma.

Dopo la vittoria ad "Amici," inizia a lavorare come ballerino professionista e coreografo, collaborando con vari artisti e produzioni televisive. La sua carriera include esibizioni in importanti spettacoli televisivi e tournée.

Andreas ha collaborato con vari artisti musicali, esibendosi nei loro video musicali e durante i concerti. Tra gli artisti con cui ha collaborato ci sono Claudio Baglioni, Alessandra Amoroso e altri…

È impegnato in diverse attività sociali e ha partecipato a iniziative benefiche.

Andreas Muller è legato sentimentalmente a Veronica Peparini, coreografa e insegnante di danza della trasmissione "Amici”. Nonostante la differenza di età (25 anni), la coppia ha sempre mostrato grande sintonia e complicità.

Veronica nasce a Roma il 25/02/1971, inizia a danzare in giovane età, formandosi in diverse discipline della danza. Ha studiato con importanti maestri sia in Italia che all'estero, perfezionando le sue abilità nel balletto, nella danza moderna e contemporanea. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con numerosi artisti di fama internazionale, lavorando come coreografa per spettacoli, concerti e programmi televisivi. Tra gli artisti con cui ha collaborato ci sono Kylie Minogue, Robbie Williams, Ricky Martin, Claudio Baglioni, Elisa, Alessandra Amoroso e Tiziano Ferro.

Ha anche lavorato in importanti produzioni teatrali e televisive, tra i quali: Franco Dragone, Romeo & Giulietta - Ama e cambia il Mondo, Concerto Alessandra Amoroso a San Siro, portando la sua esperienza e creatività in vari contesti artistici.

Ad “Amici" è insegnante di danza dal 2013 al 2023.

Veronica è madre di due figli, Olivia e Daniele, avuti da una precedente relazione con il ballerino Fabrizio Prolli. Dal 2018, è legata sentimentalmente ad Andreas Muller, ex concorrente e vincitore della sedicesima edizione di "Amici". Insieme hanno affrontato con gioia e sfide la loro relazione, accogliendo la nascita delle loro gemelle, Penelope e Ginevra. Nonostante la differenza d’età, la loro relazione è molto solida e basata su un forte legame personale e professionale.