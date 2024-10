Andrea Preti

Andrea nasce a Copenaghen il 06/06/1988 da madre e padre italiani, emigrati in Danimarca per aprire un ristorante. In varie interviste racconta di aver sofferto molto la separazione dei genitori. Da adolescente decide di seguire la madre e tornare a vivere con lei in Italia, a Pavia.

Nella vita lavora come cameriere, barman e modello ma il suo sogno, sin da piccolo, è quello di fare l’attore, tant’è che studia recitazione sia in Italia che a New York.

I primi passi nel mondo della TV li compie nel 2012, nello spot pubblicitario della birra Ichnusa ma il vero debutto arriva nel 2013 con un ruolo nella fiction Furore di Canale 5.

L’esordio alla regia invece arriva l’anno seguente con One More Day in cui recita accanto a Stefania Rocca.

Nel 2016 sbarca sull’Isola dei Famosi. Dal 2017 al 2021 prende parte a diversi film italiani e internazionali e alla serie TV Un professore, in cui recita accanto ad Alessandro Gassman