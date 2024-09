Negli episodi 17 e 18 della serie turca La rosa della vendetta, in onda domenica 8 settembre su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Deva rifiuta il denaro offertole da Gulcemal e pretende invece che, nell'arco di tre giorni, lui trovi prove concrete del suo presunto operato come spia di Zafer. Gulendam rivela a Mert di essere figlia di Zafer, ma quando l'uomo corre da Deva per comunicarle la scoperta, lei lo interrompe per dirgli di aver capito che è lui la spia, e che quindi, fra tre giorni, sarà lui quello spacciato Si avvicina la Festa della Mamma, motivo di turbamento sia per Armagan, che ha appena scoperto la vera natura della madre, sia per Gulcemal che, nonostante l'odio per Zafer, non può fare a meno di sentire la mancanza della figura materna che ha accompagnato la sua infanzia. Anche Deva soffre molto in quanto ogni anno celebrava la ricorrenza lanciando con delle frecce dei messaggi alla madre defunta, ma stavolta non può andare al lago come ogni anno, dal momento che Gulcemal le ha rotto l'arco. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 17 e 18 de La Rosa Della Vendetta. La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE