I momenti più importanti degli episodi 24 e 25 della serie turca La rosa della vendetta, in onda il 29 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 24 e 25 della serie turca La rosa della vendetta, in onda domenica 29 settembre su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Gulcemal promette a Deva di non voler più fare uso delle armi.

Deva viene presa da alcuni uomini che la portano da Zafer, poi annuncia a Ibrahim di aver creato un marchio con Gulcemal.

Zafer decide che uccidere Deva sarà la sua vendetta contro Gulcemal e, alla festa per la presentazione del marchio, gli dà dell'assassino.

Durante un litigio, Ibrahim pronuncia delle parole che feriscono Deva. Nel frattempo, Gülendam scopre che Mert è l'ex fidanzato di Deva.

Gli uomini di Zafer raggiungono Deva e Armagan.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 24 e 25 de La Rosa Della Vendetta.

