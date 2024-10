I momenti più importanti degli episodi 35, 36 e 37 della serie turca La rosa della vendetta, in onda il 27 ottobre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 35, 36 e 37 della serie turca La rosa della vendetta, in onda domenica 27 ottobre su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Gulendam vorrebbe trasferirsi in Italia, ma Mert cede alle minacce di Gulcemal.

Deva ha la febbre alta e, in fase di recupero, racconta a Firuze che la causa della sua malattia è la tristezza.

Prima di partire per Londra, Armagan dichiara il suo amore a Ipek. Zafer cerca di convincerla a trattenerlo.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi 35, 36 e 37 de La Rosa Della Vendetta.

La rosa della vendetta va in onda la domenica su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

