Tempo di verdetti a La Pupa e il Secchione, che durante l'ultima puntata ha eletto la coppia vincitrice del programma condotto da Enrico Papi. Si tratta di Federica Della Volpe e di Simone Candido. Federica Delle Volpe: Nata a Napoli, la ventiduenne Federica Della Volpe si era presentata come una ragazza solare, socievole, testarda, bugiarda, poco razionale e altalenante. Non si pone limiti e aveva dichiarato di amare le cose che riescono a regalarle adrenalina. "Non ho un portafortuna, io sono il mio portafortuna", aveva raccontato, dichiarando di avere un debole per gli uomini scuri, bruni con occhi neri ma soprattutto muscolosi e curati. Simone Candido: 21 anni, di Manfredonia (Foggia), è appassionato di elettronica e informatica. Si è trasferito a Torino, ma non ha mai nascosto la mancanza della cucina del Sudi. Coltiva il sogno di affermarsi come un famoso ingegnere informatico ed è molto legato alla sua papera di gomma, simbolo della sua professione. Durante l'episodio de La Pupa e il Secchione trasmesso venerdì 10 maggio su Italia 1, la coppia si è aggiudicata la vittoria finale superando brillantemente la prova decisiva, confermando l'ottima intesa nata tra i due concorrenti.