Mercoledì 1° maggio, in prima serata su Italia 1, quarto appuntamento con “La Pupa e il Secchione”. il reality comedy prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Enrico Papi. In giuria, Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo.

Il programma mette a confronto, sempre in chiave ironica, due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe, dedite alla bellezza, alla moda, al fitness, alla vita mondana, e quello dei secchioni, dediti allo studio, ai libri e alle passioni più nerd, come i videogiochi e la tecnologia.

La Pupa e il Secchione 2024, le anticipazioni della quarta puntata

In questa puntata, si conoscerà meglio il nuovo Secchione, Finucci, entrato nel corso della scorsa puntata. Gli altri Secchioni si sono messi a sua disposizione con una sorta di "Manuale" su come comportarsi con le Pupe, così da permettergli di capire come affrontare al meglio questa nuova avventura. Novità, questa settimana, per la Prova Fitness, che non si svolgerà nella Villa ma in esterna, in un parco divertimenti. A fine puntata, dopo i giochi eliminatori della Sfida del muro e del Gioco delle Affinità, ci sarà l’eliminazione della quarta coppia. La pupa e il Secchione è disponibile in diretta e on demand su Mediaset Infinity (sito, app per smartphone e tablet, smart tv abilitate). Oltre alle puntate e ai momenti più divertenti, gli utenti potranno accedere a interviste e giochi con il cast. I profili social di Mediaset Infinity, inoltre, coinvolgeranno i fan del programma con meme, commenti a caldo dei protagonisti e incursioni nel backstage. Il profilo TikTok, in particolare, proporrà una serie di video in cui le pupe e i secchioni si cimenteranno con i trend del momento. La Pupa e il Secchione è un programma di Andrea Boin, Andrea D’Asaro, Annalisa Fini, Fabrizio Gasparetto, Maria Grazia Giacente, Enrico Nocera. Regia di Piergiorgio Camilli.

La pupa e il Secchione 2024, quando va in onda

