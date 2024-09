La promessa, le trame della settimana dal 7 al 13 ottobre

Scopriamo le trame delle puntate de La promessa in onda dal 7 al 13 ottobre

Marcos Orengo (Feliciano) e Andrea del Rio (Teresa Villamil) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 7 a domenica 13 ottobre de La promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Rete 4 tutti i giorni all 19.40 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La promessa, le trame dal 7 al 13 ottobre: Curro e Feliciano raggiunti da due colpi di fucile

Curro viene ferito durante una battuta di caccia e, dopo diverse discussioni tra i medici, viene deciso che verrà operato direttamente a La Promessa.

Nel frattempo, i marchesi Cruz e Lorenzo tramano nell'ombra, sperando che Curro non sopravviva all'operazione.

Maria, che aveva deciso di partire per trovare un nuovo impiego a causa della sua reputazione di ladra, viene riammessa a La Promessa grazie all'intercessione di Pelayo presso Cruz.

Feliciano, operato brutalmente da Sandoval, sembra peggiorare. Teresa, preoccupata, corre da Jana per chiedere aiuto, ma Abel è troppo occupato con Curro per intervenire.

Martina, molto preoccupata per Curro, cerca di alleviare il suo dolore portandogli un grammofono nella sua stanza.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE