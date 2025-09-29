La Promessa, le trame della settimana dal 6 al 12 ottobre

Amparo Piñero (Martina) e Gonzalo Ramos (Jacobo) in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 6 a domenica 12 ottobre settembre de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 6 al 12 ottobre

Jana dice a Manuel di essere incinta. Alonso riceve il rifiuto da parte del signor Duran di fare affari insieme in seguito alla notizia che Manuel ha sposato una cameriera. Angela annuncia a sua madre che si è ritirata dagli studi perché crede che questi siano stati solo un pretesto per tenerla lontana da lei. Cruz si arrabbia con Jana perché era già in dolce attesa prima del matrimonio. Lorenzo le dà ragione e anche Alonso si schiera dalla sua parte, mentre Curro e Leocadia difendono Jana. Curro sembra interessato ad Angela, ma lei si accorge di Martina. Curro nota Jacobo con Martina alla festa dei conti de Ballester.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

