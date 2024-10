La promessa, le trame della settimana dal 4 al 10 novembre

Scopriamo le trame delle puntate de La promessa in onda dal 4 al 10 novembre

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 4 a domenica 10 novembre de La promessa?

La promessa, le trame dal 4 al 10 novembre: la punizione di Jana

Alonso e Cruz decidono di punire severamente Jana per aver lasciato Curro incustodito. Jana viene retrocessa a sguattera, incaricata di svolgere i lavori più pesanti della casa.

Catalina e Pelayo si preparano per partire alle terme de la Jara con Vera come chaperon. Durante il soggiorno, Pelayo scopre che l'incontro con Cavendish non è stato casuale.

Petra viene incaricata di assistere il conte di Ayala, che desidera passare del tempo con lei per discutere della morte del loro figlio Feliciano.

Manuel inizia a sospettare che Abel stia nascondendo qualcosa riguardo all'incendio di Cordoba e chiede a Romulo di cercare vecchi articoli di giornale per indagare.

Curro è stanco di restare chiuso in camera e chiede ad Abel di intercedere per lui. Abel acconsente a farlo uscire, ritenendo che gli farebbe bene per la sua convalescenza, ma Alonso teme che un sicario possa ancora attentare alla vita di Curro.

Cruz sorprende Jana e Manuel mentre parlano insieme e, furiosa, tratta male Jana. Manuel reagisce riprendendo Cruz.

Nel frattempo, Martina decide di scrivere una lettera a Leonor, mentre Maria continua a sognare di lasciare la tenuta con Salvador per iniziare una nuova vita insieme.

