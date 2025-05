La promessa, le trame della settimana dal 26 maggio all'1 giugno

La Promessa: Jana e Manuel sono pronti a sposarsi

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 26 maggio a domenica 1 giugno de La Promessa?

La promessa, le trame dal 26 maggio all'1 giugno

Petra mette alla prova Jana per scoprire quale sia il giorno previsto per il matrimonio, lo stesso fa Cruz con Manuel. Amalia pretende da Vera i soldi che lei ha portato via da casa, ma Vera, che all'inizio nega, le dice che non li ha più e se anche se li avesse, non glieli darebbe mai. Jana e Manuel attendono davanti alla chiesa, felici e ansiosi di sposarsi, ma al posto del sacerdote, ad accoglierli in chiesa trovano Cruz. Quest'ultima non solo impedisce al figlio di sposare Jana, ma riesce a convincerlo a tornare a casa, così la cameriera deve rifugiarsi a casa di Ramona, dove dopo viene raggiunta da María, per ordine di Manuel. Intanto, i preparativi del matrimonio tra Margarita e il conte de Ayala procedono, anche se lei confida alla figlia che non è emozionata come lo era per il suo primo matrimonio Simona è preoccupata per Catalina e parla con il Conte de Añil per avere una spiegazione, ma Pelayo non dice nulla. Intanto, se il rapporto tra Petra e Santos sembra rafforzarsi, quello tra Teresa e Marcelo è sempre più instabile. Vera confida a Lope che la madre vorrebbe riavere la borsa con il denaro che ha portato via quando e' scappata di casa, e lui le propone di dirle che l'ha presa alla marchesa. Ayala e Margarita parlano del trasferimento al palazzo del conte dopo il matrimonio, e lui le chiede di convincere Martina a vivere con loro. Jana, tornata a palazzo, dice a Manuel che riprenderà a lavorare ma lui le spiega che ora che tutti sanno del loro rapporto, non è consono che esegua i lavori più umili. La promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE