Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre de La promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La promessa, le trame dal 26 agosto all'1 settembre: la relazione segreta tra Jana e Manuel

Curro si ribella al padre, minacciando di rinunciare al titolo di Conte de La Mata e al suo cognome. Nonostante lo sconcerto di Alonso, quest'ultimo supporta Curro nella sua decisione, sebbene perplesso sulla scelta. Successivamente, Manuel propone a Curro di accettare il titolo di Barone de Linaja, a cui è pronto a rinunciare per cederlo a lui.

Manuel esprime il suo rimpianto per aver creduto a sua moglie e per aver rinunciato al suo sogno di lavorare nell'aeronautica a Milano.

Maria, utilizzando una chiave universale di Pia, riesce a curiosare nel magazzino, mettendo in agitazione Jeronimo e Pelayo. La sua scomparsa preoccupa la servitù, che decide di organizzare delle squadre di ricerca senza informare i marchesi, con la complicità di Don Romulo e Donna Pia.

Feliciano allontana Petra, accusandola di averlo manipolato. Nel frattempo, Cruz chiede a Pia se Feliciano sia figlio di Petra, ma Pia mente negando il fatto, e riferisce tutto a Petra, che rimane sorpresa dal gesto.

Abel scopre la relazione segreta tra Jana e Manuel dopo averli visti baciarsi.

Catalina ottiene il permesso dal padre per partire in viaggio con Pelayo, ma il Conte non ha intenzione di partire, dato che ciò potrebbe mettere a rischio i suoi affari con Jeronimo, soprattutto ora che la guerra è imminente e Cavendish ha un nuovo ordine di armi.

Nonostante le resistenze iniziali, la Marchesa Cruz accetta che Curro diventi il nuovo Barone de Linaja, una decisione che ha sorpreso molti. Margarita rivela a Lorenzo i suoi sospetti su Pelayo e Jeronimo, insinuando che ci siano loschi affari dietro le quinte, dopo aver visto il Conte con una valigetta piena di denaro.

Dopo la partenza di Mauro, Romulo riorganizza i ruoli della servitù, nominando Salvador come primo valletto. Tuttavia, Salvador si mostra incerto e combina diversi errori, specialmente con Manuel e Alonso.

Manuel discute duramente con i marchesi riguardo alla sua visita a Jimena, mentre Alonso cerca di impedire a Cruz di sabotare le ricerche di Maria. Inoltre, Margarita e Lorenzo formano un'alleanza per svelare i segreti legati alle attività sospette di Pelayo e Jeronimo. Da lunedì 26 agosto, gli episodi de La Promessa vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 e il weekend alle 15.30. Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

